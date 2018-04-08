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الجيش يزحف من مأرب باتجاه البيضاء ويحرر قرى ومواقع جديدة

الأحد 08 أبريل 2018 01:31 ص الصحوة نت - خاص
الجيش يزحف من مأرب باتجاه البيضاء ويحرر قرى ومواقع جديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني من احراز تقدم جديد شرق محافظة البيضاء في معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني  في جبهة قانية الواقع بين البيضاء ومأرب، تمكنت من تحرير قرى آل هقاش والجربان ال عمر القريبتين من جبل مسعودة وذلك بعد طرد مليشيا الحوثي.

 وكانت مقاتلات التحالف قد شنت عددا من الغارات الجوية مستهدفة مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية شرقي محافظة البيضاء.

الغارات استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للمليشيا الانقلابية في منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومارب، وكذا تعزيزات وآليات للمليشيا بالقرب من جبل العر، وحوران، في ذات الجبهة.

 

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