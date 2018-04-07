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ضمن خطة لتأمين المدينة.. انتشار أمني جديد في تعز وحضر تجوال الدرجات النارية مساءً

السبت 07 أبريل 2018 11:19 م الصحوة نت - متابعة خاصة
ضمن خطة لتأمين المدينة.. انتشار أمني جديد في تعز وحضر تجوال الدرجات النارية مساءً

بدأت مساء اليوم السبت حملة أمنية في شوارع مدينة تعز، وذلك ضمن خطة لقيادة المحافظة لتأمين المدينة.

 وتهدف الحملة الأمنية لضبط الاختلالات الأمنية في المدينة وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية.

ونبهت الحملة سائقي الدراجات النارية أن عليهم الالتزام بقرار اللجنة الأمنية القاضي بمنع تجوال الدراجات النارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفة لذلك، وذلك حسب بلاغ صادر عن أمن المدينة.

وأهابت إدارة عام الشرطة بالمواطنين التعاون مع الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة والابلاغ عن اي تحركات مشبوهة او اختلالات أمنية على الارقام التالية.. 04243256...........04243254.

هذا وكان قد شهدت تعز الأسبوع الماضي عملية اغتيال طالت خطيب جامع العيسائي / عمر دوكم / ورفقيه التربوي رفيق الأكحلي.

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