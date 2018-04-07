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مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة 300 شخص من مرضى الفشل الكلوي في تعز

السبت 07 أبريل 2018 10:44 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة 300 شخص من مرضى الفشل الكلوي في تعز

أطلق رئيس مركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة بتعز اليوم السبت الدكتور / فهمي الحناني / أطلق مناشده عاجلة  للحكومة و المنظمات الإغاثية بسرعة إنقاذ مرضى الفشل الكلوي في المحافظة من موت محقق.

وقال الدكتور  الحناني في منشور له على صفحته بالفيس بوك، إنه لم يتبقى سوى 3 أيام وستنفد مواد الغسيل الكلوي في المركز,  و300 مريض مهددون بالموت.

وناشد "الحناني" الدول المانحة والمنظمات الدولية والمراكز الإغاثية  بدعم مرضى الفشل الكلوي, وتوفير احتياجات المركز, موضحا بانه لا توجد أي منظمة تدعم المركز بالماء, مع العلم أن المركز يحتاج يوميا إلى 30000لتر من المياه الصالحة لشرب لإجراء الغسيل الكلوي للمرضى.

وعبر عن خيبة امله من الدور الحكومي ووزارة الصحة والسلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة, على عدم  حل مشكلة احتياجات مرضى الفشل الكلوي في الهيئة وتوفير كل احتياجاتهم.

واقترح " الحناني" عدد من الحلول منها توفير ميزانية تشغيلية للهيئة, او مخاطبة الدول المانحة والمنظمات الدولية والمراكز الإغاثية وكل من يدعي الإنسانية بدعم مرضى الفشل الكلوي وتوفير احتياجات المركز.

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