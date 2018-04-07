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قتلى حوثيون بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش شمال الجوف

السبت 07 أبريل 2018 09:39 م الصحوة نت - الجوف
قتلى حوثيون بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش شمال الجوف

قالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن بين القتلى الحوثيين قيادي ميداني لقي مصرعه في المواجهات بجبهة حام بالمتون.

وذكرت المصادر أن المليشيا الانقلابية حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة قعيطة بجبهة حام في مديرية المتون.

المصادر أكدت أن / قوات الجيش الوطني / تصدت للهجوم وأجبرت العناصر المهاجمة على الانسحاب، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

 وتدور مواجهات ما بين الحين والآخر في الجبهة تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

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