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الأردن تقول إنها تلقت طلباً من الرباعية لاستضافة لجنة التهدئة والتنسيق

الخميس 22 ديسمبر 2016 11:27 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الأردن تقول إنها تلقت طلباً من الرباعية لاستضافة لجنة التهدئة والتنسيق


أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تلقت طلباً من اللجنة الرباعية لاستضافة ورشة العمل للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن.


وقالت الخارجية الأردنية  إنها تنظر في الطلب ولم يتخذ أي قرار بالموافقة بعد، وذلك حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي، اليوم الخميس.


 هذا وكانت الحكومة قد أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل الذي دعا له المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمقرر عقده في الأردن.


 ويأتي لقاء الأردن المزمع كثمرة لاجتماعات اللجنة الرباعية في العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع.


وتتمسك الحكومة بمرجعيات كأساس لأي حل أو تسوية سياسية مع المليشيات الانقلابية.


وتنتظر الحكومة خارطة جديدة بعد رفضها للخارطة الأممية السابعة والتي اعتبرتها شرعنة للانقلاب.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

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