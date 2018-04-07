قتيل و 20 جريحاً حصيلة الاشتباكات في الضالع وأمن المحافظة يحمل الحزام المسؤولية

سقط قتيل و20 جريحاً في اشتباكات دارت في محافظة الضالع بين قوات ما يسمى " الحزام الأمني" وقوات أمنية تتبع إدارة أمن المحافظة.

وحملت إدارة أمن محافظة الضالع، الحزام الأمني بالمحافظة، المسؤولية الكاملة عن الاحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة.

وقالت إدارة أمن الضالع في بيان لها إن ما حدث اليوم كان محاولة اغتيال لنائب مدير أمنها بليغ حمدي الذي تعرض هو ومرافقيه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من 10 أطقم".

وأشار البيان إلى أن العشرات الذين سقطوا جرحى حالات بعضهم خطيرة جداً يتحمل مسؤوليتها الكاملة قائد الحزام الامني "أحمد قائد" والقيادات التي حرضته على القيام بهذه المجزرة، وذلك حسب ما ذكره البيان.

نص البيان

بلاغ صحفي من إدارة أمن الضالع

كانت إدارة أمن الضالع تتمنى منذ الوهلة الاولى أن يكون "الحزام الأمني' رافد قوياًً لتثبيت اًلأمن والاستقرار لكن التصرفات الرعناء المصحوبة بقوة السلاح والتباهي بما تمتلكه من عدة وعتاد جعلت من بعض القيادات الغير عسكرية التي تقود الحزام الامني تحاول السيطرة على الارض لا لشيء إلا لتنفيذ سياسات معروفة مسبقاً.

وعليه أن إدارة أمن الضالع نأت اليوم بالنفس ورفعت اسلحتها عن من اشهروا اسلحتهم على أفرادها ونائب مدير أمنها الذي تعرض هو ومرافقيه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من 10 أطقم ، وتعتبر إدارة أمن الضالع ما حصل محاولة اغتيال مكتملة الاركان للقائد بليغ الحميدي .

وإن النقطة الأمنية التي تبجحت بعض وسائل الإعلام بأنها نقطه جباية هي نقطه تابعه للأمن ومتواجدة منذ اربع سنوات وهي التي منعت تمدد مليشيات الحرس الجمهوري وصدتهم من العبور إلى الارض الجنوبية لكن الهجمة الشرسة المصحوبة بترويج إعلامي يجعل المواطن البسيط يفهم ابعاد تلك اللعبة القذرة التي مع الاسف سقط في وحلها قيادات كنا نأمل منهم ان يقدموا الكثير للضالع وأهلها.

إن الدماء التي سالت اليوم حافظنا عليها طيلة 4 سنوات مضت ليأتي اليوم قيادات تلهث وراء المال تسفكها في اربع ساعات .

العشرات اليوم سقطوا جرحى حالات بعضهم خطيرة جداً يتحمل مسؤوليتها الكاملة قائد الحزام الامني "أحمد قائد" والقيادات التي حرضته على القيام بهذه المجزرة.

في الأخير.. تؤكد إدارة أمن الضالع سعيها للعمل الجاد مع التحالف العربي ليكون له دورا فعال في تأمين الضالع ، و تتمنى إدارة أمن الضالع أن يعود من يقود الحزام الامني بالضالع إلى رشده ، ونناشد قوات التحالف العربي التي تولي المحافظات المحررة الاهتمام الامني الى التدخل وإيجاد قيادات عسكرية مؤهلة لقيادة الحزام الامني والعمل مع الأمن لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في الضالع ،

حفظ الله الضالع وأمنها

صادر عن

*إدارة أمن محافظة الضالع

7 ابريل 2018 م - السبت