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مصرع 30 حوثياً في صرواح والجيش يحبط محاولة تسلل

السبت 07 أبريل 2018 06:47 م الصحوة نت - مارب
مصرع 30 حوثياً في صرواح والجيش يحبط محاولة تسلل

قتل 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليوم السبت غرب محافظة مأرب

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة تدور رحاها منذ ساعات الصباح الأولى إثر محاولة المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش، إلا أنها تلقت ضربات موجعة على يد أبطال الجيش.

وأضافت المصادر أن عشرات الجرحى سقطوا أيضاً جراء المعارك التي لا تزال متواصلة غرب مأرب، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

يأتي هذا استهدفت مقاتلات التحالف العربي بخمس غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة من جبهة صرواح.

كما شنت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفاً استهدف مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي بذات المنطقة، وكبّدت المليشيات الانقلابية قتلى وجرحى.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد احبطت اليوم السبت،  هجوما واسعا شنته المليشيا الحوثية على عدد من المواقع في جبهة صرواح.

 

 

 

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