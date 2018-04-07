مليشيا الحوثي تلزم موظفين حكوميين حضور دورات طائفية

ألزمت مليشيا الحوثي الانقلابية عدد من موظفي إحدى المكاتب الحكومية بمدينة إب وسط البلاد على حضور دورات طائفية تحرض على العنف والكراهية في ظل ملشنة مؤسسات الدولة منذ سيطرتها على المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي الانقلابية نظمت دورة مكثّفة لعدد من موظفي مكتب الأحوال المدنية ومكاتب حكومية أخرى من محافظة إب.

وبحسب المصادر فإن الدورة أقيمت بالعاصمة صنعاء وسط عزل كلي للمستهدفين من تلك الدورات ومنعهم من التواصل حتى بأهاليهم.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية نشر خطابات العنف والكراهية في أوساط الطلاب بمدارس مدينة إب وتسعى جاهدة لفرض أفكارها الطائفية والتي لا تلاقي قبولا في الأوساط المجتمعية ، لعدم وجود حاضنة شعبية في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم بقوة السلاح.