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اغتيال جندي تابع لقوات الأمن برصاص مجهولين في عدن

السبت 07 أبريل 2018 05:00 م الصحوة نت - خاص
اغتيال جندي تابع لقوات الأمن برصاص مجهولين في عدن مسلح ينتمي لداعش أثناء اغتيال جندي في عدن - ارشيفية

اغتال مسلحون مجهولون ظهر اليوم السبت، جنديا في امن عدن بمديرية الشيخ عثمان وسط العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان لـ"الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة سنتافي أطلقوا النار على جندي تابع لقوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن ونهبوا سلاحه قبل ان يلوذوا بالفرار.

وأضاف الشهود أن  "الجندي كان يمر بالقرب من دوار عبدالقوي وتعرض لإطلاق نار أرداه قتيلا على الفور.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتا امنيا كبيرا حيث شهدت المدينة عدد من حوادث الاغتيالات والاعتقالات والإخفاء ألقسري التي طالت عدد كبير من أئمة وخطباء المساجد  وأمنيين ومواطنين.

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