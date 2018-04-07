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محور تعز:خطة التحرير لم تسحب ونناشد التحالف تقديم الدعم لاستكمال التحرير

السبت 07 أبريل 2018 04:39 م الصحوة نت - خاص
محور تعز:خطة التحرير لم تسحب ونناشد التحالف تقديم الدعم لاستكمال التحرير قائد محور تعز

قال  قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، اليوم السبت، إن خطة تحرير تعز من مليشيات الحوثي  الانقلابية، والتي اقرت من قبل دول التحالف العربي التي تقوده المملكة العربية السعودية، لم تسحب حتى اللحظة، مشيرا بان  إمكانيات التحرير لم تصلنا حتى الان .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده  اليوم، لتسليم المبلغ المالي الذي تبرع به احد مشايخ مارب للجبهات في تعز"   ان قوات الجيش الوطني بالمحافظة لا تمتلك حتى كاسحة الغام واحدة، وتخسر ثلاثة شهداء لإسعاف جريح، ولم تصلنا اي اسلحة ثقيلة.

وقال إن الدعم الذي تم تقديمه مؤخرا مقدما من رئيس الجمهورية.

وخصص قائد المحور المبلغ المالي المتبرع به، لدعم  جبهة مقبنة  كونها اشد جبهة بحاجة الى دعم، وتشهد معارك عنيفة  ومتواصلة بين الجيش الوطني , وبين مليشيات الحوثي الانقلابية.

وتقدم اللواء فاضل بالشكر الى " الشيخ  احمد بن صالح "  على تقديمه للدعم، مؤكدا انه رغم رمزيته إلا انه يعني الكثير.

وناشد قيادة التحالف العربي بتقديم الدعم اللازم لاستكمال فك الحصار عن  تعز وتحريرها من مليشيات الحوثي الانقلابية، متقدما بالشكر لقيادة التحالف العربي، وموكدا بانه  لولاهم لما استطاعت قوات الجيش والمقاومة مواجهة الاحتلال الحوثي.

المبلغ المقدم من الشيخ أحمد بن صالح لمقاومة تعز 

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