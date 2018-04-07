قيادة المنطقة الأولى تناقش الملف الأمني ومكافحة الإرهاب وتجددوقوفهابجانب الشرعية

عقد صباح اليوم السبت، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اجتماع برئاسة قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء37مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس، ضم قادة الألوية التابعة للمنطقة.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا والمحاور، بينها الجاهزية القتالية والفنية العالية والعمل بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة والمتوفرة لضمان جاهزية قتالية وفنية قصوى لتنفيذ المهام الموكلة الوحدات كلا في قطاعه على أكمل وجه.

كما ناقش القادة في الاجتماع الأوضاع الأمنية في وادي وصحراء حضرموت مشددين على متابعة كل ما يخل بالأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ومكافحة التهريب ومحاسبة من يقوم بهذه الأعمال واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه.

وتطرق الاجتماع إلى اللجان العسكرية التي وصلت الى المنطقة لغرض حصر القوى البشري، حيث أكد قائد المنطقة على القادة بالعمل على تسهيل مهامها وتكليف الجهات المختصة بتوفير ما أمكن ومساعدتها وانجاز عملها بوتيرة عالية .

وفي نهاية اللقاء أكد القادة على وقفوفهم صفا واحدا بجانب الشرعية ممثلة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والتحالف العربي والوقوف ضد كل المشاريع الضيقة التي تهدف إلى الفوضى وعدم الاستقرار.

موكدين أن المرحلة الحالية مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود والعمل على بكل تفاني للمضي بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق ما يصبو إليه أبناء اليمن بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية وصولا إلى يمن اتحادي جديد ينعم كل مواطنية بالأمن والحرية والاستقرار .

حضر الاجتماع رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن /يحيى محمد أبو عوجاء، ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن / محمد ناجي المهشمي، واللواء الركن /فرج حسين العتيقي قائد الواء 11 حرس حدود، والعميد الركن/عبد ربه عبدالله طريق قائد محور ثمود ، والعميد الركن /احمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع ، والعميد الركن /سمير شرف الحكيمي قائد اللواء 23 ميكا ، والعقيد الركن / احمد علي القرواني رئيس اركان اللواء 37 مدرع.