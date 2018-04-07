بعد توقف دام يومين.. استئناف الرحلات الجوية من والى مطار سيئون بحضرموت

استأنف مطار سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، أمس الجمعة رحلاته الجوية من وإلى المطار، بعد توقف دام يومين.

وقال صالح باسبعين، مسؤول نقابة عمال مطار سيئون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المطار استأنف رحلاته الجوية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة المطار بصرف كامل مستحقات الموظفين المالية، مقابل رفع الإضراب الذي نفذته النقابة العمالية.

وأكد باسبعين، أنه تم تسيير رحلتين جويتين من مطار سيئون إلى القاهرة، واستقبال رحلتين من عمّان والأخرى من القاهرة.

ومطارا سيئون وعدن هما المرفآن الجويان الوحيدان اللذان يعتمد عليهما المسافرون من وإلى اليمن، بعد فرض حصار شامل على مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016.

ويسمح التحالف العربي، بقيادة السعودية فقط باستثناء الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.