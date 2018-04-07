بطريقة احتيالية..مليشيا الحوثي تنهب 13 ألف اسطوانة غاز على مواطنين في ذمار

نهبت مليشيا الحوثي الانقلابية ما يقارب 13 الف اسطوانة غاز على سكان وأهالي مدينة ذمار، بطريقة احتيالية.

وذكرت مصادر اعلامية موثوقة واخرى محلية، أن عناصر من المليشيا الحوثية في مدينة ذمار أوهموا المواطنين بأنهم يستقبلون اسطوانات الغاز، ويقومون بتعبئتها، ومساعدتهم في ذلك.

وطبقا للمصادر فإن أهالي المدينة جمعوا ما يقارب من 13 ألف اسطوانة من عدد من أحياء المدينة بعد وعود المليشيا بمساعدتهم.

وافادت المصادر ان عناصر المليشيا وبعد استقبال الاسطوانات المعبئة قامت بتصريفها في السوق السوداء ونفت انها استلمت من المواطنين أي اسطوانات فارغة.

واكدت المصادر ان معظم الاهالي الذين تعرضوا للاحتيال من قبل عناصر المليشيا هم من اسر فقيرة تعاني أوضاع صعبة للغاية، وأغلبهم لا يملكون غيرها في منازلهم.

وتعتمد المليشيا على توزيع مادة الغاز المنزلي في نطاق سيطرتها عبر مشرفين وعقال حارات موالين لها وتنتقي من المواطنين الموالين لها فيما بقية الكميات تذهب للسوق السوداء.