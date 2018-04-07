السفير السعودي لدى واشنطن: ميليشيا الحوثي تطيل معاناة شعب اليمن

أكد سفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان أن ميليشيات الحوثي تطيل أمد معاناة الشعب اليمني.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه على تويتر تعليقاً على محاولة استهداف ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة إن "ما قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق."

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، كان أوضح أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف.

إلى ذلك، طالبت السعودية والحكومة اليمنية في وقت لاحق الثلاثاء بوضع ميناء الحديدة تحت رقابة الأمم المتحدة.