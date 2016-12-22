دائرة الاعلام والثقافة بالاصلاح تنعي الصحفي العبسي وتطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات وفاته

نعت دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح الزميل محمد عبده العبسي الذي وافته المنية أمس الأول بشكل مفاجئ الأمر الذي أثار شكوك واسعة في الوسط الصحفي والسياسي حول موته مسموما.





وتقدمت دائرة الإعلام والثقافة بالاصلاح بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الزميل الصحفي محمد العبسي ولكل زملائه من الأسرة الصحفية ومحبيه.



وعبرت عن الشعور بالأسى لهذا الرحيل المبكر لأحد الصحفيين الشباب الذي حقق خلال فترة وجيزة من مسيرته الصحفية حضوراً واسعاً في الساحة الإعلامية من خلال أعماله الصحفية وكتاباته الملامسة لهموم أبناء الشعب.



وقال بيان النعي: “إن المرحوم العبسي عمل كل ما في وسعه لكشف وفضح الفساد ومواجهة الفاسدين من خلال تقاريره المعززة بالوثائق وعمل في أسوأ الظروف التي واجهها ويواجهها كل العاملين في المجال الإعلامي في اليمن”، مشيرا إلى ازدياد الحال سوءاً بالتضييق والتنكيل الذي مارسته سلطات الإنقلاب بحق الصحفيين وصلت حد القتل والاستهداف المباشر.



وأكدت الدائرة أنها تشارك الدائرة الإعلامية للإصلاح الوسط الصحفي الشكوك حول وفاة الزميل العبسي المحاطة بغموض لن يجليه إلا تحقيق دولي شفاف في ملابسات وفاته.





وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية الصحفيين اليمنيين خصوصاً العاملين في مناطق سيطرة مليشيات الإنقلاب والذين أصبحوا هدفاً للملاحقة والقمع والتنكيل.





ودعت للضغط على سلطات الإنقلاب للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب المميت.



