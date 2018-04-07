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أكثر من 13 صاروخاً أُطلقت منذ أسبوعين.. السعودية تعترض باليستياً في سماء نجران

السبت 07 أبريل 2018 12:14 ص الصحوة نت - خاص
أكثر من 13 صاروخاً أُطلقت منذ أسبوعين.. السعودية تعترض باليستياً في سماء نجران

أفادت وسائل اعلام سعودية أن / الدفاع الجوي السعودي/  دمر صاروخاً باليستياً في سماء نجران، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية من الأراضي اليمنية.

يأتي هذا بعد يومين من اعتراض صاروخ آخر في سماء جازان.

وكانت دفاعات المملكة قد اعترضت في 31 مارس صاروخا باليستياً في سماء نجران.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها الصاروخية على الأراضي السعودية وسط تحذيرات دولية من خطورة هذا التصعيد.

ومنذ نهاية مارس الماضي اعترضت دفاعات السعودية أكثر من 13 صاروخاً أطلقت باتجاه أراضي المملكة منها 3 في اتجاه الرياض نهاية مارس.

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