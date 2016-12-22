عمران: مشرف حوثي يوجه بتدريس ملازم طائفية في مدرسة تحمل اسم أحد الثوار





أكد مصدر محلي في منطقة الجنات شمال مدينة عمران أن مشرفا ثقافيا يتبع مليشيات الحوثي سلم إدارة إحدى المدارس ملازم طائفية وألزمها بتدريسها للطلاب.





وبحسب مركز المستقبل الاعلامي بمحافظة عمران الواقعة شمال العاصمة صنعاء فإم مشرف المليشيات في المنطقة المدعو (أبو فؤاد)، زار مدرسة الشهيد الجناتي وسلّم مجموعة من الملازم التي ألفها مؤسس الحوثية في اليمن إلى علي المغربي مدير المدرسة المعين من قبل المليشيات مؤخرا، والذي وجّه بدوره المدرسين بتدريسها للطلاب.





وكانت المليشيات بمنطقة الجنات قد قامت في وقت سابق بعملية إقصاء لمدير المدرسة الاستاذ محمد شبان، وفرضت المغربي مديرا للمدرسة بالقوة.





وأكد مركز المستقبل أن هذا السلوك الطائفي قوبل بحالة استياء واسعة في أوساط الأهالي، الذين أبدوا استغرابهم من كيفية تحويل المدرسة التي سميت بهذا الاسم تكريما لثوار 62 و48، إلى وكر لأعداء الثورة والجمهورية، الذين يسعون لمسخ هوية الجيل من خلال فرض ملازمهم الطائفية المقيتة بالقوة.



