بعد اسبوع من اختطافه.. مليشيا الحوثي ترمي بتربوي بأحد أسواق حجة مغمياً عليه

تعرض تربوي بمديرية كحلان محافظة حجة للتعذيب عقب اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي ، وعثر عليه في أحد أسواق المحافظة وهو في حالة إغماء جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له.

وقال مصدر مقرب من أسرة التربوي المختطف/رياض مهدي زعبل/ ، في تصريح " للصحوة نت" قال إن الميليشيا الحوثية اختطفته السبت الماضي/، واقتادته الى احد سجونها بمركز المحافظة لتعثر عليه في سوق بمديرية شرس بعد ثلاثة ايام من اختطافه ، مغميا عليه متأثرا بالتعذيب .

واضاف "وجدنا التربوي زعبل وعليه آثار تعذيب وحشي ، كما تم نهب ما بحوزته من أموال وبطائق مع جواله، لافتا الى أن الضحية لم يشفع له تفانيه في عمله كمدرس لمادة اللغة العربية بمدرسة خالد بن الوليد بمديرية كحلان عفار.

رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية بالمحافظة المحامي /هادي وردان/ ، اعتبر في تصريح "للصحوة نت" أن ما تعرض له التربوي زعبل من خطف وتعذيب غير مبرر يؤكد مدى حقد الميليشيات الحوثية على العاملين في قطاع التربية والتعليم الذين نالوا النصيب الأكبر من تنكيل الحوثيين بأبناء المحافظة.

وأكد "وردان" أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مطالبا المنظمات الدولية بالضغط على هذه الميليشيات للحد من هذه الانتهاكات ضد الانسان اليمني والتربويين على وجه الخصوص.

هذا وكانت الميليشيات سلمت جثة أحد التربويين بمديرية كعيدنة الذي توفي نتيجة التعذيب الوحشي بعد اختطافه بأشهر قليلة.