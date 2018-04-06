موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصرع أكثر من ٥٠ حوثياً بينهم اثنان من الإعلام الحربي في ميدي

الجمعة 06 أبريل 2018 08:18 م الصحوة نت - خاص
مصرع أكثر من ٥٠ حوثياً بينهم اثنان من الإعلام الحربي في ميدي

كشفت مصادر مطلعة في محافظة حجة عن مصرع أكثر من خمسين قتيلاً من الميليشيات الحوثية في جبهة ميدي إثر قصف مدفعي وجوي لقوات التحالف والجيش الوطني.

وقالت المصادر في تصريح خاص "للصحوة نت" إن قيادة الميليشيات بالمحافظة تلقت بلاغا رسميا من قياداتها الميدانية عن مصرع خمسين عنصرا من مقاتليهم، ولازالت العدد في تزايد ، فيما جرح عشرات آخرين بعضهم مبتوري الاطراف والذين تم نقلهم المستشفى الجمهوري.

 وأكدت المصادر أن من بين القتلى عنصرين يتبعان ما يسمى الاعلام الحربي لقناة المسيرة ، يدعيان "طه محمد العسي"، ومحمد صالح مجمل".

يأتي ذلك وسط استمرار الميليشيات في عمليات التحشيد لرفد جبهاتها بالمقاتلين، خاصة في ظل التناقص الحاد في صفوفهم.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى