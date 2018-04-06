مصرع أكثر من ٥٠ حوثياً بينهم اثنان من الإعلام الحربي في ميدي

كشفت مصادر مطلعة في محافظة حجة عن مصرع أكثر من خمسين قتيلاً من الميليشيات الحوثية في جبهة ميدي إثر قصف مدفعي وجوي لقوات التحالف والجيش الوطني.

وقالت المصادر في تصريح خاص "للصحوة نت" إن قيادة الميليشيات بالمحافظة تلقت بلاغا رسميا من قياداتها الميدانية عن مصرع خمسين عنصرا من مقاتليهم، ولازالت العدد في تزايد ، فيما جرح عشرات آخرين بعضهم مبتوري الاطراف والذين تم نقلهم المستشفى الجمهوري.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى عنصرين يتبعان ما يسمى الاعلام الحربي لقناة المسيرة ، يدعيان "طه محمد العسي"، ومحمد صالح مجمل".

يأتي ذلك وسط استمرار الميليشيات في عمليات التحشيد لرفد جبهاتها بالمقاتلين، خاصة في ظل التناقص الحاد في صفوفهم.