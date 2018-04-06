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محتجون في عدن يطالبون بإطلاق سراح الشيخ نضال باحويرث

الجمعة 06 أبريل 2018 07:37 م الصحوة نت - خاص
محتجون في عدن يطالبون بإطلاق سراح الشيخ نضال باحويرث

نظم مواطنون  أمام مسجد الذهيبي في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية بعد  صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن إمام وخطيب المسجد الشيخ / نضال باحويرث/ ومعرفة مصيره.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن المحتجين عبروا خلال الوقفة عن استياءهم وسخطهم الشديدين من استمرار اعتقال إمام وخطيب مسجد الذهيبي وعن الطريقة التعسفية التي تم فيها القبض عليه.

ورفع المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن بتوجيه أوامر فورية بالإفراج وإطلاق الشيخ نضال وتحميلهم كافة المسؤولية.

وكان قد اختطف الشيخ باحويرث، من قبل قوات مكافحة الإرهاب التابعة ﻹدارة أمن عدن، يوم الأربعاء قبل الماضي.

 

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