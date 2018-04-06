خارجية دول عدم الانحياز يؤكدون دعمهم لاستئناف المشاورات اليمنية وفق المرجعيات

أشاد وزراء خارجية دول عدم الانحياز ،بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخاصة محاربة القاعدة ..داعين المجتمع الدولي الى دعم الحكومة اليمنية في هذه الجهود.

ورحب الوزراء في ختام اجتماعهم الـ 18 الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو ،بمخرجات مؤتمر تعهدات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية يوم ٣ ابريل الجاري.

وحث الوزراء ،جميع الأطراف اليمنية للانخراط بحسن نية في المشاورات دون شروط مسبقة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وعبروا عن دعمهم الكامل للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وجهود مبعوثه الخاص الى اليمن مارتن غريفيثس، من أجل وضع نهائي للصراع واستئناف العملية السياسية وحل اي خلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية.

وأشاد الوزراء بالتزام المجتمع الدولي بدعم وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.