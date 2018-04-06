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بأشرطة لاصقة على أفواههم.. هكذا احتج خطباء مساجد تعز عن استهداف الدعاة

الجمعة 06 أبريل 2018 05:34 م الصحوة نت - خاص
بأشرطة لاصقة على أفواههم.. هكذا احتج خطباء مساجد تعز عن استهداف الدعاة

احتج خطباء مساجد مدينة تعز اليوم الجمعة على استمرار شبح الاغتيالات بحصد أرواح الأئمة والخطباء في عدد من المحافظات آخرها مدينة تعز.

ووضع خطباء مساجد تعز أثناء خطبتي الجمعة اليوم أشرطة لاصقة على أفواههم لدقائق احتجاجاً على استمرار استهداف الخطباء والأئمة آخرها الجريمة التي طالت الخطيب / عمر دوكم/ ورفيقه التربوي رفيق الأكلحي.

 هذا وشهدت ساحة الحرية بتعز مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة طالبت بالقبض على قتلة / عمر دوكم/ خطيب جامع العيسائي ورفيق الأكحلي.

ونددت المسيرة باستمرار عمليات الاغتيالات في عدن وحضرموت وتعز، مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهم في حماية الخطباء والأئمة وكل فئات المجتمع من شبح الاغتيال.

وتنامت مؤخراً ظاهرة اغتيال الدعاة والخطباء سيما في عدن، حيث اغتيل العشرات من الخطباء والدعاة فيما غادر آخرون المدينة هرباً من الموت.

-الصحوة نت

 

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