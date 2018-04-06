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طرشان: الحوثيون يستخدون المناطق السكنية منصات لإطلاق الصواريخ على المملكة

الجمعة 06 أبريل 2018 04:11 م الصحوة نت - خاص
طرشان: الحوثيون يستخدون المناطق السكنية منصات لإطلاق الصواريخ على المملكة

اتهم محافظ محافظة صعدة، / هادي طرشان/، المليشيات الحوثية، باستخدام المناطق السكنية والمدنية بالمحافظة، لإطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، معرضة بذلك حياة المواطنين للخطر.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن المليشيات الحوثية لجأت في الايام الأخيرة إلى إطلاق الصواريخ الباليستية من وسط الاحياء السكنية في مدينة صعدة وعواصم المحافظات، وذلك لخداع طيران التحالف العربي ومنع المقاتلات من تدمير منصات الإطلاق واستهداف الخبراء الإيرانيين المشرفين على الهجمات الصاروخية.

وأوضح المحافظ إن التحالف العربي، رصد المناطق التي تطلق المليشيات الانقلابية الصواريخ منها، وان معظمها يطلق من المناطق السكنية، والاحياء المكتظة بالمنازل.

ورغم تصعيد الحوثيين في اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة خلال الأيام الماضية، إلا ان طائرات التحالف العربي، والحديث للمحافظ هادي طرشان، تتعامل وفق قواعد الاشتباك وتتجنب قصف منصات الاطلاق والاهداف العسكرية في المناطق المدنية حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين، الذين يستخدمهم الحوثيين، ومنازلهم دروعا بشرية ً لحماية منصات للصواريخ الباليستية.

وكان متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، أن معظم الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة، تنطلق من محافظتي صعدة وعمران.

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