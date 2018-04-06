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اتحاد البرلمان العربي يدين التدخل الإيراني في اليمن

الجمعة 06 أبريل 2018 01:50 م الصحوة نت - متابعات
اتحاد البرلمان العربي يدين التدخل الإيراني في اليمن

أكد اتحاد البرلمان العربي، إدانته للتدخل الإيراني في اليمن ودعمه لميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وجدد البيان الصادر عن ختام مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في دورته السابعة والعشرين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، دعمه للشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني المستند إلى المبادرة الخليجية .. مشيداً باعتماد البرلمان الدولي لوفد الشرعية ممثلاً لليمن.

وخلال أعمال المؤتمر، القى نائب رئيس مجلس النواب، محمد علي الشدادي، كلمة اليمن، أستعرض خلالها ما قامت به ميليشيا الحوثي الإنقلابية من جرائم ضد الإنسانية بقصفها للمدن والأحياء السكنية والأراضي السعودية بالصواريخ البالستية المحظورة والمحرمة دولياً، مهددة بذلك دور الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر .. مشيراً إلى جرائم الميليشيات ضد الطفولة وحرمان أكثر من نصف مليون طالب وتسرب الملايين خارج الصفوف الدراسية والزج بهم إلى جبهات القتال في إغتيال لبراءة الأطفال واستخدامهم دروعاً بشرية.

وأكد أن التغييب المتعمد للخدمات الصحية من قبل الميليشيات تسبب بانتشار الأوبئة الفتاكة التي حصدت أرواح الاف المواطنين والأطفال .. مثمناً الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية ودعمهم الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية والطبية التي ساهمت في تخفيف معاناته.

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