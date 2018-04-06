العميد "الأثلة" يتفقد الخطوط الأمامية بجهة الصوح في صعدة ويشيد بانتصارات أبطال الجيش

أشاد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، أمس الأربعاء، في جبهة الصوح بمديرية "كتاف البقع".





جاء ذلك خلال تفقده، الخطوط الأمامية لقوات الجيش في جبهة الصوح وجبال "الوسواس الأصغر" والأكبر بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية القتالية لأبطال اللواء 84 مشاه بقيادة العميد رداد الهاشمي.





وأكد الأثلة أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي مستمرة في عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية حتى تحرير ما تبقى من محافظة صعدة بالكامل.





وأشار إلى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الاسبوع الجاري، والتي تكللت بانتصارات ميدانية باتت الميليشيات الحوثية محاصرة في عقر دارها.





من جهته، أوضح أركان حرب اللواء 84 مشاه العقيد علي صالح الحميدي، أن أبطال الجيش تمكنوا- خلال اليومين الماضيين- من تحرير مساحات واسعة مرتفعات مهمة باتجاه "وادي الفرع" ومنها تحرير جبلي "الوسواس الأصغر" و"الوسواس الأكبر".





وأضاف أن قوات الجيش عثرت- خلال المعارك الأخيرة- على مخازن أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من الألغام والصواريخ المتنوعة.





وأكد أن قوات الجيش لا زالت تتقدم بنفس الزخم حتى تحرير آخر شبر في المحافظة، وأن المليشيات الانقلابية تكبّدت- ولا زالت- خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



