موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

العميد "الأثلة" يتفقد الخطوط الأمامية بجهة الصوح في صعدة ويشيد بانتصارات أبطال الجيش

الجمعة 06 أبريل 2018 12:04 ص الصحوة نت - المركز الإعلامي للقوات المسلحة
العميد "الأثلة" يتفقد الخطوط الأمامية بجهة الصوح في صعدة ويشيد بانتصارات أبطال الجيش

أشاد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، أمس الأربعاء، في جبهة الصوح بمديرية "كتاف البقع".


جاء ذلك خلال تفقده، الخطوط الأمامية لقوات الجيش في جبهة الصوح وجبال "الوسواس الأصغر" والأكبر بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، اطلع خلالها على  مستوى الجاهزية القتالية لأبطال اللواء 84 مشاه بقيادة العميد رداد الهاشمي. 


وأكد الأثلة أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي مستمرة في عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية حتى تحرير ما تبقى من محافظة صعدة بالكامل.


وأشار إلى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الاسبوع الجاري، والتي تكللت بانتصارات ميدانية باتت الميليشيات الحوثية محاصرة في عقر دارها.


من جهته، أوضح أركان حرب اللواء 84 مشاه العقيد علي صالح الحميدي، أن أبطال الجيش تمكنوا- خلال اليومين الماضيين- من تحرير مساحات واسعة مرتفعات مهمة باتجاه "وادي الفرع" ومنها تحرير جبلي "الوسواس الأصغر" و"الوسواس الأكبر".


وأضاف أن قوات الجيش عثرت- خلال المعارك الأخيرة- على مخازن أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من الألغام والصواريخ المتنوعة.


وأكد أن قوات الجيش لا زالت تتقدم بنفس الزخم حتى تحرير آخر شبر في المحافظة، وأن المليشيات الانقلابية تكبّدت- ولا زالت- خسائر فادحة في العتاد والأرواح.


اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى