قوات الجيش تحرز تقدما جديدا شرق صنعاء ومقتل 18 حوثيا وتدمير آليات عسكرية

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير جبال الصخر والجبل الاحمر في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بعد المعارك التي دارت اليوم، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة .

وأوضح الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد، عبدالله الشندقي، أن قوات الجيش الوطني وباسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنت اليوم من تحقيق تقدم كبير في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيل في صفوف الميليشيات وجرح العشرات وكذلك إحراق مركبتين وتدمير عتاد عسكري كبير .

وأكد الشندقي أن المعارك لا تزال المعارك مستمرة إلى هذه اللحظة وسط انهيارات كبيرة في دفاعات المليشيات.