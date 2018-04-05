السعدي :أكثر من 100 مليار دولار حجم الأضرار والخسائر التي تسببت بها حرب المليشيا

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، محمد السعدي، إن حجم الأضرار والخسائر التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية على شعبنا تتجاوز المائة مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي القاها الوزير في أعمال الإجتماع السنوي، الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي المنعقد في العاصمة التونسية.

واستعرض السعدي حقائق المشهد الاقتصادي و الانساني الذي تمر به اليمن و الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية مع شركاء التنمية و من ضمنها البنك الاسلامي للتنمية في تقييم الاضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب والتي ستكون اساسا لبرنامج اعادة الاعمار والتنمية واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو والذي من شانه ان يسهم ليس فقط في استقرار اليمن فحسب بل في استقرار المنطقة والعالم .

وثمن جهود شركاء التنمية الاقليميين والدوليين والدعم الإنساني والتنموي لليمن بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية والوديعة بمبلغ اثنين مليار دولار من المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء .. مؤكداً تطلع اليمن لتعزيز آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وتحرص الجمهورية اليمنية على المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي باعتبارها شريك مؤسس و كونها البنك مؤسسة تمويلية داعمة لتنفيذ الخطط المالية والاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من مستويات الفقر والبطالة.

حيث وصل حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقود الأربعة الأخيرة 1,137 مليون دولار أمريكي و بلغت قيمة الصادرات والواردات المؤمن عليها بواسطة المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك لصالح اليمن 169 مليون دولار أمريكي.