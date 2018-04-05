إب: الحوثيون يشيعون 17 من مسلحيهم لقوا مصرعهم بعدد من الجبهات(أسماء)

في ظل خسائر كبيرة ومتتالية تتلقاها مليشيا الحوثي الإنقلابية في الأرواح والعتاد بعدد من الجبهات القتالية ضد القوات الحكومية ، شيع الإنقلابيون 17 قتيلا في محافظة إب وسط اليمن بينهم 14 شخص من مديرية واحدة.

وبحسب مصادر محلية فقد شيعت مليشيا الحوثي 14 قتيلاً من مسلحيها في مديرية حزم العدين غرب إب.

وقالت المصادر بأن 14 مسلحاً حوثياً تم دفنهم يوم أمس ، في مديرية الحزم أغلبهم من منطقة الشعاور، من بينهم قيادات قتلوا بجبهتي حيس وتعز خلال الأيام الماضية.

وفي مدينة إب شيعت مليشيا الحوثي القيادي الحوثي عبدالفتاح هاشم السادة المُكنى ـ أبو هاشم والذي لقي مصرعه ليلة أمس الأول ، في معارك على مشارف مدينة حيس جنوبي الحديدة.

وفي مديرية القفر شيعت اثنين من قتلاها لقوا مصرعهم بجبهة كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن.

أسماء القتلى وهم على النحو التالي:

1/عيسى عبده الملك زيد الشعوري

2/ عمار عبدالرب زيد عبده الشعوري

3/ القعقاع صالح قايد الشعوري

4/ خير الله احمد عبده الحاج الشعوري

5/نسيم محمد منصور علي الشعوري

6/ محمد سعيد عبدالله علي العشاري

7/ بلال احمد محمد علي الشعوري

8/ عبده عبدالله ناجي الصلاحي

9/ياسر سعيد حمود الشعوري

10/ مسعد محمد سعيد غوبره الشعوري

11/ إبراهيم عبده احمد فارع الشعوري

12/ عمار سعيد بن سعيد عبادي الجمهوري

13/ ياسر عبده محمد حزام اسكندر

14/ محمد الحدي سالم راشد الحكمي