بعملية واسعة.. قوات الجيش تستكمل تأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ بصعدة

استكملت قوات الجيش، اليوم الخميس، تأمين معسكر "الكمب" بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش نفّذت، صباح اليوم، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات.

وأضاف بأن مليشيات الحوثي الانقلابية نفذت- خلال اليومين الماضيين- هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ، إلا انها تلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة على يد أبطال الجيش.





وتلقت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة موجعة في معقلها بمحافظة صعدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث لقي أكثر من113 حوثياً مصرعهم فيما أصيب 200 آخرين في معارك عنيفة شهدتها مديرية الظاهر، شمالي غرب محافظة صعدة، خلال الخمسة أيام الماضية.

وكانت مدفعية الجيش ولأول مرة وصلت إلى جبال مران الثلاثاء ودكت تجمعات للحوثيين، حسب ما أعلنه إعلام الجيش الوطني.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش والتحالف من قصفها لمواقع المليشيا في صعدة، مستهدفة تجمعات وتعزيزات.

ومؤخراً افتتحت قوات الجيش الوطني جبهة خامسة في صعدة وتمكنت من تحرير مواقع عدة وسط استمرار التقدم باتجاه سوق الملاحيظ.





