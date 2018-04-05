بالتزامن مع انهيار صفوف المليشيات.. الجيش يحرر مواقع استراتيجية جديدة بالبيضاء

تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الخميس، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمالي محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة "قانية" شمالي البيضاء، ومنها: جبل "الفالق" و"هضبة رمضة" و"جبل الوعيل" و"جبل خرفان" المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.

وأضاف "تزامن تحرير هذه المواقع مع غارات جوية مكثّفة ومركزة لطيران التحالف العربي، استهدفت آليات وتجمعات وتحركات للمليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للمليشيات في "شعب الماعز" التابع لمنطقة "بني وهب" بمديرية السوادية.

كما شنت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفًا استهدف مواقع المليشيات الانقلابية في جبل مسعودة وجبل العر، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات.

وأكد المصدر أن المواجهات على أشدها في جبهة "قانية" بمديرية ردمان، وسط تقدم ثابت ومتواصل لقوات الجيش بإسناد مباشر من طيران التحالف.