رئيس الوزراء يشدد على فتح خطوط سفر وتسيير رحلات لمطارات المحافظات المحررة

شدّد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على فتح خطوط سفر جديدة وتسيير رحلات إضافية إلى جميع المطارات في المحافظات المحررة، لتسهيل عملية تنقل المواطنين.

وأشاد بن دغر، بالخدمات الرائدة التي تقدمها الخطوط الجوية اليمنية وزيادة عدد رحلاتها في أكثر من وجهة بهدف تسهيل حركة المسافرين والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اليمن جراء الحرب الإنقلابية الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي على الشعب.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن أحمد العلواني.

وأكد حرص الحكومة على تسهيل عمل الشركة وتطوير ادائها في المرحلة المقبلة خدمةً للمسافرين و المرضى والجرحى والطلاب، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة المسافرين وإعطاء المزيد من التسهيلات وخاصة للجرحى والمرضى.

ونوه بدور الشركة التي عملت في ظروف صعبة ومعقدة ومع ذلك كانت الناقل الوطني الكفء رغم كافة الصعوبات الأمنية والملاحية التي تجاوزتها بإصرار وثبات، ومشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ وقت مبكّر، على رصف وإعادة تأهيل مدرج الطائرات والخدمات الأرضية وصالات الركاب وملحقاتها لمطاري عدن وسيئون الدوليين عقب الخراب والدمار الكبير الذي لحق بهما جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي، وقامت بتوفير الوقود للطيران وذلك لاستمرار عملها.

وناقش اللقاء استكمال تسفير الجرحى وعودة الطلاب العالقين في الخارج وفقًا للآلية المتبعة وبحسب التوجيهات السابقة بهذا الخصوص.. كما وجّه الدكتور بن دغر، بتحويل جزءًا من مستحقات الشركة لدى الحكومة، لاستكمال عملية تسفير جرحى الحرب لتلقي العلاج في الخارج.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عزمها على الاستمرار في تقديم خدماتها وبذل الجهود لخدمة المسافرين والسعي لتطوير وتوسيع أسطولها الجوي.. مشيرًا إلى جملة من الصعوبات التي تواجهها جراء الظروف الصعبة التي تعاني منها اليمن.