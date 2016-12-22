بعد توجيه الحكومة بمعالجة أوضاعهم.. نقابة معلمي تعز ترفع الإضراب

قررت نقابة معلمي تعز رفع الإضراب في مختلف مدارس المحافظة، وذلك بعد تفهم الحكومة لمطالبهم وتوجيه المالية بمعالجة أوضاعهم.

وقالت النقابة في بيان لها حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه ان النقابة قررت رفع الإضراب من يوم غد الخميس، وذلك بعد ان شهدت مدارس المحافظة اضراباً جزئياً عن التدريس..

نص بلاغ نقابة معلمي تعز

التربويون والتربويات :-

تحية وتقدير لكم جميعا لتفاعلكم مع بيان نقابة المعلمين اليمنيين بتعز الصادر بتاريخ 2016/12/13 والذي دعا الى فعاليات احتجاجية بسبب عدم صرف مرتباتكم حيث نفذتم فعالية تعليق الشارات الحمراء لأيام ( اﻷحد واﻹثنين والثلاثاء 18 - 20 /12 /2016 م)،و اعقبتموها بإضراب جزئي في الحصتين اﻷخيرتين ليوم اﻷربعاء21 / 12 / 2016م، و قد تحليتم خلال فترة تنفيذ فعالياتكم اﻹحتجاجية باﻹلتزام وحسن اﻷداء اﻷمر الذي أوصل رسالتكم بأحقية مطالبكم وصدقيتها وهو ما جعل الحكومة الشرعية وبناء على توجيهات فخامة اﻷخ المشير/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - تقف ٲمام هذه المطالب خلال اﻷيام الماضية لتكلل الجهود بتوجيه من دولة اﻷخ الدكتور/ ٲحمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء - إلى اﻷخ/وزير المالية بمعالجة رواتب العاملين والمتقاعدين في محافظة تعز وذلك في مذكرة موجهة بتاريخ 20 / 12 / 2016م وقد ورد فيها:

باﻹشارة إلى الموضوع أعلاه يتم معالجة رواتب العاملين والمتقاعدين في محافظة تعز للفصل اﻷخير لمن لم يتسلم مرتبه من صنعاء وكامل القوى العاملة في المحافظة ابتداء من يناير 2017م،(صورة المذكرة خلف البيان ).

وإننا إذ نزف لكم هذه البشرى فإننا ندعوكم إلى تعليق الفعاليات الاحتجاجية اعتبارا من يوم الخميس 21 / 12/ 2016م، لتستمروا في أداء دوركم التعليمي التربوي وبتفان واهتمام كبيرين ،

مقدرين جهودكم لما فيه مصلحة ٲبنائنا الطلاب والعملية التعليمية والتربوية ،

والله الهادي إلى سواء السبيل،،،

صادر عن نقابة ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اليمنيين - تعز

اﻷربعاء 24 ربيع اﻷول 1438ھ الموافق 21 / 12 / 2016م

المصدر | الصحوة نت