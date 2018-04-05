قائد محور صعدة: الجيش يحاصر المليشيات في معقلها وانهيارات كبيرة في صفوفها

كشف قائد محور صعدة في قوات الجيش اليمني العميد عبيد الأثلة، أن محاصرة ميليشيات الحوثي في معقلها الأول والاقتراب من مسقط رأس زعيم التمرد في مران، أصابها بارتباك شديد وانهيارات في صفوفها.

وقال الأثلة في تصريحات لقناة العربية ، إن الحوثيين في صعدة يستنفرون النساء بعد أن جندوا الرجال والأطفال ودفعوا بهم على جبهاتهم، بعد الضغط المتزايد من قبل قوات الجيش بدعم التحالف العربي ضمن العملية العسكرية «قطع رأس الأفعى».

وأكد قائد محور صعدة، أن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات ميدانية أمس الأربعاء، والليلة قبل الماضية، في مواقع على جبهات كتاف ورازح والظاهر، وسيطر الجيش على مساحات واسعة من السلاسل الجبلية، واستعاد ما سلبته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر أن خسائرالحوثيين خلال اليومين الماضيين بلغت نحو 350 قتيلا وجريحا وعددا من الأسرى.

وأوضح قائد عسكري رفيع لـ«عكاظ»، أن الميليشيات الإرهابية دفعت بمئات المسلحين لاستعادة المواقع التي خسرتها في مديرية الظاهرة بجنوب غرب صعدة، وعلى رأسهم ثلاثة من كبار قادتها، بينهم عبدالله الرزامي أحد أذرع إيران، ولكن الجيش الوطني أفشل تلك المحاولات.