التحالف: مليشيات الحوثي أطلقت 107 صواريخ و66 ألف مقذوف على السعودية

جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن التزامه بتأمين الملاحة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر من التهديدات الحوثية والإيرانية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي لـ"الشرق الأوسط"، أن الاستهداف الحوثي لناقلة نفط سعودية أمس الثلاثاء قرب ميناء الحديدة "عمل إرهابي حوثي إيراني"، معتبرا أنه "مخالف للقانون الدولي".

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بالرياض اليوم أمس الأربعاء، إن "استمرار هجمات الميليشيات يبرز خطرها على الملاحة في البحر الأحمر"، مبينا أن "السفن الحربية ترافق الناقلات حرصا على أمنها في المياه الدولية".

وأضاف أن "التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، واستفاد منها أكثر من مليوني يمني".

وأفاد المالكي بأن الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، مؤكدا أن "نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي للصواريخ"، لافتا إلى أنها "تنطلق من صعدة وشمال عمران".