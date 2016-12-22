إصلاح البيضاء ينعي استشهاد الشيخ علي العمري





نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء استشهاد الشيخ / علي أحمد صالح العمري أحد القيادات الإصلاحية بمديرية ذي ناعم والذي اغتيل طعنا مساء الليلة الاربعاء بمنطقة المنقطع مركز مديرية ذي ناعم بعد أن أدى الصلاة بالناس إماما بمسجد الرحمة الكائن بمركز مديرية ذي ناعم التي لا تزال واقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية للحوثي والمخلوع .

وقال مصدر محلي لـ" الصحوة نت" أن القاتل بادر الشهيد المغدور بعدة طعنات بعد خروجه منفردا من المسجد وقع على إثرها على الأرض وظل ينزف حتى تم اسعافه إلى أحد مستشفيات مدينة البيضاء ثم فاضت روحه في المستشفى متأثرا بجراحه.

وكانت مديرية ذي ناعم شهدت قبل أشهر قيام الميليشيات الانقلابية الحوثي والمخلوع باختطاف ثم إعدام أربعة من مشايخ قبيلة آل عمر ورمي جثثهم في مجرى السيل بينهم والد الشهيد المغدور به الليلة الشيخ أحمد صالح العمري شقيق البرلماني السابق الشيخ محمد صالح العمري وأخذت تلك الجريمة صدى واسعا لدى الرأي العام.

هذا وقد اصدر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء بيان نعي فيما يلي نصه...

بيان نعي من التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء

بسم الله الرحمن الرحيم





قال تعالى :{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبنفوس مطمئنة وواثقة بموعود الله ووعيده تلقى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء خبر استشهاد المغدور به الشيخ / علي أحمد صالح العمري نجل الشيخ المغدور به الشيخ / أحمد صالح العمري ظلما وغدرا على يد أحد القتلة المجرمين مساء الليلة بعد أن أدى الصلاة بالناس إماما بمسجد الرحمة بمديرية ذي ناعم ليلقى الله شهيداً مغدورا في ظل حكم وإحتلال الميليشيات الانقلابية للحوثي والمخلوع للمديرية التي شهدت قبل أشهر قيام هذه الميليشيات الانقلابية باختطاف ثم إعدام أربعة من مشايخ قبيلة آل عمر ورمي جثثهم في مجرى السيل بينهم والد الشهيد المغدور به الليلة ؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: "حسبنا الله ونعم الوكيل" ؛ ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون .

صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء

المصدر | الصحوة نت

22 ربيع الاول 1438 هـ الموافق 21 ديسمبر 2016م