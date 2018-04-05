دفاعات المملكة تعترض صاروخاً باليستياً في سماء جازان

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للمملكة العربية السعودية صاروخاً باليستياً في سماء منطقة جازان جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن / تركي المالكي/ "إن الصاروخ الذي اطلقته المليشيا الحوثية، كان باتجاه جازان وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأضاف المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان".

وأطلقت مليشيا الحوثي مؤخراً أكثر من 11 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة منها سبعة صوب الرياض نهاية مارس.

وصعدت مليشيا الحوثي من عملياتها القتالية ضد المملكة، حيث احبطت بحرية التحالف الثلاثاء هجوماً على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

ويأتي هذا تزامناً مع بدء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن جولاته في محاولة لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وجدد / التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن/ الخميس التزامه بتأمين خط الملاحة الدولية من خطر تهديدات مليشيا الحوثي الإيرانية.