مصرع أكثر من 23 حوثياً شرق صنعاء والجيش يحرر سلسلة جبال العقد والسعلي بنهم

قال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد/ عبدالله ناجي الشندقي / إن معارك متواصلة تدور في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء في ظل تقدم كبير يحرزه الجيش الوطني

وأكد "الشندقي" أن أبطال المنطقة العسكرية السابعة تمكنوا من تحرير سلسلة جبال العقد وجبال السعلي.

وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من ثلاثة وعشرين من مليشيات الحوثي وجرح العشرات منهم.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات المليشيات الانقلابية حيث تم قصف وتدمير أربعة أطقم وستة عيارات وعربتين BMB.

هذا ولا تزال المعارك مستمرة في ظل تقدم وحدات الجيش الوطني وفرار المليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل.. زار المفتش العام القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن/ عادل القميري / زار جبهة نهم للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني.

وأشاد اللواء القميري بالبطولات والانتصارات التي يصنعها أبطال المنطقة العسكرية السابعة، مثمنا الدور الكبير لقيادة المنطقة التي هي في مقدمة الصفوف مع الأبطال المقاتلين من ضباط وصف ضباط وأفراد المنطقة.