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بعد انقطاع لأشهر.. الحكومة توجه بصرف مرتبات موظفي القطاع الاداري بمحافظة الجوف

الخميس 22 ديسمبر 2016 12:04 ص الصحوة نت | الجوف
بعد انقطاع لأشهر.. الحكومة توجه بصرف مرتبات موظفي القطاع الاداري بمحافظة الجوف

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي القطاع الاداري بمحافظة الجوف، بعد متابعات حثيثة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء امين العكيمي.

 

ووجه بن دغر  وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي القطاع الاداري بالجوف حسب كشوفات الرواتب للعام 2014م وضمن اعتماد الموازنة العامة للمحافظة.

 

ويأتي صرف رواتب الموظفين بالجوف بعد انقطاع مرتبات القطاع الحكومي بالمحافظة لعدة اشهر اثر سيطرة المليشيات الانقلابية عليها قبل تحريرها واستعادتها من قبضة المبيشيات نهاية العام 2015م.

 

ويعتبر هذا التوجيه الحكومي هو الاول منذ عامين شهدت فيهما المحافظة اسوأ مراحلها حيث افتقدت لميزانية سنوية خلال فترة سيطرة المليشيا الانقلابية عليها.

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