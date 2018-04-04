التحالف يؤكد التزامه بتأمين خط الملاحة من خطر مليشيا الحوثي الإيرانية

جدد / التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن/ التزامه بتأمين خط الملاحة الدولية من خطر تهديدات مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن / تركي المالكي/ في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، قال إن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية. مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تحول ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين. كما عدد حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية .

وأكد العقيد الركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة، لافتا إلى أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غربا، كما تشن عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف. وقد تمكنت من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.

وكشف المالكي أن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران، وإن التحالف استهداف اليوم معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة.

وذكر أن الميليشيات أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لصواريخ الميليشيات.

وأمس الثلاثاء.. تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً هجماتها على الأراضي السعودية بصواريخ باليستية.

حيث اعترضت دفاعات المملكة أكثر من 10 صواريخ باليستية منذ مطلع الأسبوع الفائت.

وتتهم قيادة التحالف والشرعية اليمنية إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية لتهديد أمن المنطقة.