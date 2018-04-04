وفاة تربوي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة حجة

بعد اختطاف واخفاء قسري دام شهرين، توفي تربوي في محافظة حجة إثر تعرضه للتعذيب من قبل الميليشيات الحوثي في سجن عبس.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشهيد التربوي/ احمد محمد حسن علان/ في تصريح لـ"الصحوة نت" إن الميليشيا الحوثية سلمت لهم جثته امس الثلاثاء التي تسكن بمديرية كعيدنة ، بعد أن اختطفته قبل شهرين من سوق المديرية لتعيده اليها جثة هامدة.

من جانبه.. قال رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة المحامي/هادي وردان/، إن هذه سادس حالة تسجل بالمحافظة لمختطفين توفوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات .

ووصف وردان في منشور له على الفيسبوك -رصده موقع الصحوة نت- ما تعرض له المختطف "علان" من اختطاف واخفاء قسري وصولا للتعذيب حتى الموت ب" جرائم ابادة ضد الإنسانية " تمارسها مليشيات الحوثي بشكل مستمر ايها الشعب والمحافظة ، وخاطب ابناء المحافظة بالقول "افيقو فلم يعد هناك مايستحق السكوت بعد هذه الجرائم الوحشية الجبانة من مليشيات حقيرة لا اخلاق او انسانية لديها".

وأبدى أمله في صحوة وحضور الضمير الانساني لاسيما في ضل تصاعد حالات الانتهاكات ضد اليمنيين من قبل ميليشيات إيران العنصرية ، لافتا الى ان مثل هذه الاعمال تزيدنا ثقة بقرب نهاية الظالمين.

هذا و يتعرض مئات المختطفين من أبناء المحافظة للتعذيب والاخفاء القسري من قبل الميليشيات الحوثية.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي أواخر العام 2014 اختطفت الآلاف من المدنيين بينهم سياسيون ومدنيون وتربويون وصحفيون، تعرض المئات منهم إلى تعذيب وحشي ما أسفر عن وفاة عدد منهم.