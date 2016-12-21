تفاصيل الاشتباكات الدامية بين عناصر المليشيات في عوابل جبن بالضالع





قالت مصادر محلية في مديرية جبن بمحافظة الضالع جنوب اليمن أن الاشتباكات التي جرت صباح اليوم في قرية العوابل وخلفت حوالي ٥ قتلى و٨ جرحى في صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، كانت بين الحوثيين أنفسهم ومتحوثين على خلفية مقتل القيادي الحوثي مختار وبران قبل يومين .

ولفت المصدر إلى أن المليشيات ارسلت حملة عسكرية مكونة من عدة أطقم ومدرعة الى المنطقة للبحث عن قاتل وبران الذي اتضح انه شخص متحوث يدعى " سليم المسن " كان يعمل مع المليشيات في رداع قبل أن يتعرض للسجن والتعذيب من قبل القيادي وبران بسجن قلعة رداع وقام بإغتيال المذكور انتقاماً.

وتشير المعلومات إلى قيام أطقم المليشيات بتطويق منزل المسن أثناء تواجده بداخله، فخرج بمعدل رشاش وقتل أربعة منهم وجرح آخرين والاشتباك معهم لعدة ساعات، انتهت بتفجير المنزل في الثانية ظهراً

وكان القيادي المليشاوي مختار وبران قد لقي مصرعه قبل يومين في قرية العوابل في ظروف غامضة.





المصدر | الصحوة نت



