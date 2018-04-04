مجلس الوزراء: حان الوقت لوقف استغلال ميناء الحديدة من قبل إيران ووكلائها الحوثيين

قال / مجلس الوزراء اليمني / اليوم الأربعاء إنه حان الوقت لوقف استغلال ميناء الحديدة من قبل إيران وعملائها الحوثيين.

وأكد مجلس الوزراء أن سلامة الممرات المائية وامن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية او عربية فحسب، لكنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام، ما يتطلب موقف حازم وجاد ازائها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في ادانة وتجريم ما حدث.

ولفت المجلس إلى أنه حان الوقت لدعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لوقف استغلال ايران ووكلائها الحوثيين لميناء الحديدة باستخدامه كقاعدة عسكرية لتنفيذ هجماتها الارهابية وتهديد الملاحة الدولية وتهريب الاسلحة، ونهب ومصادرة المساعدات الاغاثية والانسانية.

وجدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، بوضع حداً لتدخلات ايران وسياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة العربية، والوقوف بحزم امام انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الملزمة بحظر توريد الاسلحة للحوثيين، واستمرارها في تهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي عبر وكلائها وادواتها في بعض الدول العربية.

وشدد المجلس أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ودعا المجلس المجتمع الدولي الى مساندة الخطوات القادمة في هذا الجانب، التي لم تعد تحتمل التأخير او التسويف كون التهديدات اصبحت اخطر من امكانية التغاضي عنها.

واشار الى ان استمرار الصمت يشجع مليشيا الارهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل ايران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الارهابية والتهديدية لسلامة وامن الملاحة العالمية.

وأمس الثلاثاء.. قالت المتحدث الرسم باسم التحالف العربي العقيد الركن / تركي المالكي / إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

المالكي أكد أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً هجماتها على الأراضي السعودية بصواريخ باليستية.

حيث اعترضت دفاعات المملكة أكثر من 10 صواريخ باليستية منذ مطلع الأسبوع الفائت.

وتتهم قيادة التحالف والشرعية اليمنية إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية لتهديد أمن المنطقة.