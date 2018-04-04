عثر على صواريخ موجهة.. الجيش يحرر سلسلة جبال "الوسواس" في كتاف صعدة

قالت مصادر عسكرية في محافظة صعدة إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت من احراز تقدم جديد في مديرية كتاف، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي للقوات المسلحة".

وحسب المصادر فإن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، صباح اليوم، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال "الوسواس الأصغر" و"الوسواس الأكبر" والتي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم.

وشنت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، هجومًا واسعًا على مواقع المليشيات الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه "وادي الفرع"، وتمكنت القوات من تحرير جبل "برج السديس" وجبال "السبعة" و"الثمانية" وصولاً إلى تحرير تباب "القناصين" ومنطقة الصوح، كما تمكن أبطال الجيش من تحرير سلسلة جبال "طور الهشيم" المطلة على "وادي الفرع".

المصادر أكدت قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يتضمن صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة، وأجهزة اتصالات، مؤكدًا أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف المليشيات، وأن عشرات الجثث الحوثية متناثرة في الجبال.



يتزامن هذا مع استمرار قوات الجيش الوطني الاستعداد للتوغل في معقل مليشيا الحوثي من خمسة محاور بعد افتتاح جبهات جديدة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية قريبة من سوق "الملاحيظ".

ويأتي هذا ضمن عملية الجيش الوطني التي أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" والتي ستكون من أكثر من محور باتجاه جبال مران.