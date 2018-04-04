البيضاء..انتصارات نوعية للجيش الوطني بقانية وإصابة 6 نساء بقصف حوثي بالزاهر

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاربعاء، من تحقيق انتصارات نوعية واستراتيجية في جبهة قانية الواقعة بين محافظي البيضاء ومأرب.

وقالت مصادر عسكرية عن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جبل الفالق كاملاً، والهضبة التابعة لمنطقة رمضة المحاذية لسوق قانية من الجهة القبلية، وجبل الوعيل وجبل خرفان، عقب معارك شرسة مع المليشيات الانقلابية.

وأوضحت المصادر إن قوات الجيش تفرض حصارا خانقا على مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل مسعودة والعر واليسبل من ٣ جهات.

وأشارت المصادر بان معنويات المليشيات الانقلابية منهارة في ظل تقدم كبير يحزه الجيش الوطني، في إطار سعيه لتحرير محافظة البيضاء بشكل كامل.

في السياق.. اصيبت ست نساء، اليوم الاربعاء، جراء قصف شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على منازل المواطنين بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية لـ" الصحوة نت" إن مليشيات الحوثي الارهابية شنت قصفا عنيفا على منازل المواطنين بقرى الاجردي التابعة لمديرية الزاهر، ما أسفر عن إصابة ست نساء بجروح مختلفة.

واوضحت المصادر أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل بالمكان.

وتستهدف مليشيات الحوثي بشكل مستمر منازل المواطنين، وتقصف الاحياء الاهلة بالسكان، في مسعى منها لتعويض خساراتها في جبهات القتال.