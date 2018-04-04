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وزير الثروة السمكية يلتقي السفير التركي والأخير يتحدث عن إقامة عدة مشاريع باليمن

الأربعاء 04 أبريل 2018 05:18 م الصحوة نت - متابعات
وزير الثروة السمكية يلتقي السفير التركي والأخير يتحدث عن إقامة عدة مشاريع باليمن

قال وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين، إن وزارته تطلع الى مزيد من الدعم وإنجاز مشاريع في المناطق الساحلية المحررة.

وبحث كفاين مع سفير جمهورية تركيا لدى اليمن، لفنت ألر، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الثروة السمكية، متطلعا الى تقديم مزيدا من الدعم في المجال السمكي لما من شأنه الإسهام في تعزيز موارد اليمن خلال الفترة القادمة.

وعبر كفاين  عن شكره لجهود السفير التركي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.. مشيداً بمواقف تركيا الداعمة للشرعية في بلادنا.

من جهته اكد السفير التركي استمرار بلاده في تقديم العون لليمن في مختلف المجالات وبالذات في المجال السمكي.

وأشار الى انه سيتم الترتيب مع الحكومة التركية ووزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي الدكتور أحمد أشرف لإقامة عدد من المشاريع في محافظات عدن وسقطرى وحضرموت .

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