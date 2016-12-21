الرئيسية / آخر الأخبار

إب: ضابط يقتل زوجته وسط فلتان أمني

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 11:04 م الصحوة نت - خاص
إب: ضابط يقتل زوجته وسط فلتان أمني


قتلت اليوم امرأة برصاص زوجها الذي يعمل ضابط أمن بمحافظة إب وسط اليمن.


وأكدت مصادر طبية وفاة امرأة متأثرة بطلقات نارية أصيبت بها ظهر يوم أمس، فيما لا تزال والدتها مصابة بجراح بليغة اثر اصابتها هي الأخرى برصاص زوج ابنتها.


وأفادت مصادر محلية بأن الزوج الذي يدعى محمد مجيديع وهو ضابط أمن ذهب لمراجعة أسرة زوجته بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب والكائن بالقرب من مبنى مقر قوات الأمن المركزي، لكن أسرة زوجته رفضوا عودتها، فيما تحدثت أنباء عن تعرضه للضرب والإعتداء من قبل أسرة زوجته، ليعاود الزوج ظهر يوم أمس الدخول إلى منزل محمد قاسم الحبيشي (عمه والد زوجته) وأطلق الرصاص على زوجته وأمها وتم نقلهما للمستشفى فيما لاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.


وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة زادت حدتها مع سيطرة المليشيا الإنقلابية على أجهزة الأمن وتغيبها لمؤسسة القضاء وتزامن ذلك مع انتشار للمسلحين ونهب الأراضي وزيادة جرائم القتل والسطو والنهب.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى