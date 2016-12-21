إب: ضابط يقتل زوجته وسط فلتان أمني





قتلت اليوم امرأة برصاص زوجها الذي يعمل ضابط أمن بمحافظة إب وسط اليمن.





وأكدت مصادر طبية وفاة امرأة متأثرة بطلقات نارية أصيبت بها ظهر يوم أمس، فيما لا تزال والدتها مصابة بجراح بليغة اثر اصابتها هي الأخرى برصاص زوج ابنتها.





وأفادت مصادر محلية بأن الزوج الذي يدعى محمد مجيديع وهو ضابط أمن ذهب لمراجعة أسرة زوجته بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب والكائن بالقرب من مبنى مقر قوات الأمن المركزي، لكن أسرة زوجته رفضوا عودتها، فيما تحدثت أنباء عن تعرضه للضرب والإعتداء من قبل أسرة زوجته، ليعاود الزوج ظهر يوم أمس الدخول إلى منزل محمد قاسم الحبيشي (عمه والد زوجته) وأطلق الرصاص على زوجته وأمها وتم نقلهما للمستشفى فيما لاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.





وتشهد محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة زادت حدتها مع سيطرة المليشيا الإنقلابية على أجهزة الأمن وتغيبها لمؤسسة القضاء وتزامن ذلك مع انتشار للمسلحين ونهب الأراضي وزيادة جرائم القتل والسطو والنهب.