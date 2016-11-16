مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على معسكر القوات البحرية في الحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع شمال المدينة.

وحسب المصادر فإن خمس غارات جوية استهدفت معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب والذي تسيطر عليه المليشيات الانقلابية منذ اكتوبر 2014.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما لم تحصل "الصحوة نت" على حصيلة القصف.

وكانت مقاتلات التحالف أيضاً قد قصفت كلية الطب بجامعة الحديدة أمس الثلاثاء، والتي حولتها المليشيات الانقلابية الى ثكنة عسكرية.

هذا وصعدت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من عملياتها القتالية في الساحل الغربي لليمن بعد رصد تحركات لمليشيات الحوثي والمخلوع باتجاه الحدود مع المملكة وكذا استمرار حشد المليشيات باتجاه جبهتي حرض وميدي في محافظة حجة غرب اليمن.

المصدر: الصحوة نت