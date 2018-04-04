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ميلشيات الحوثي تعتدي على مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية في صنعاء

الأربعاء 04 أبريل 2018 01:28 م الصحوة نت - متابعات
ميلشيات الحوثي تعتدي على مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية في صنعاء

نفذت ميلشيات الحوثي اعتداءات على مكاتب للمنظمات الدولية الإنسانية الموجودة في محافظة صنعاء، في الوقت الذي تعمدت فيه تأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني محمد المقرمي، "إن الميليشيات اقتحمت مكاتب «الوحدة التنفيذية للنازحين» وصادرتها، إضافة إلى اقتحام غالبية مكاتب المنظمات المحلية الدولية التي لم ترضخ لسياستها".

وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" إن المنظمات الإنسانية في اليمن تعمل في ظروف صعبة جراء الحرب التي فرضها الانقلابيون، وإن الانتهاكات الحوثية أثرت سلبا على أداء العاملين في المجال الإنساني وأفقدتهم معايير الأداء وفق القانون الدولي الإنساني الذي يحتم عليها الحياد.

وأشار "لقد رأينا كثيرا من الانتهاكات ضد المنظمات الإنسانية المحلية ونطالب المنظمات الأممية بتوثيقها".

ولفت المقرمي إلى أن ميليشيات الحوثي صادرت منذ أبريل (نيسان) 2015 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017 محتويات أكثر من 65 سفينة إغاثية في مينائي الحديدة والصليف و567 قافلة إغاثية في مختلف المحافظات اليمنية جميعها كانت مخصصة للنازحين في مختلف المحافظات.

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