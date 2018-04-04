ميلشيات الحوثي تفشل في جمع تبرعات لصالح حربها العبثية بعدد من مناطق صعدة

فشلت ميلشيات الحوثي في جمع التبرعات لما تسميه المجهود الحربي في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها، من أبرزها جرعا وعياش في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها خوفاً من قيام الميليشيات "لقد فشلوا في جمع أي مبلغ على الإطلاق، رفض المواطنين التجاوب مع دعواتهم وأغلقوا الأبواب في وجوههم".

ويعد رفض تسليم تبرعات للحوثيين ردة فعل قوية من السكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الأوضاع المعيشية وتنكيل الجماعة بأبنائهم.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن مسلحين يتبعون الميليشيات الحوثية قاموا بالسطو على الوحدة التنفيذية الخاصة بالنازحين في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب السطو على معظم مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية.

وذكرت المصادر "كذلك قامت الميليشيات الإيرانية بتأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي المخصصة للسكان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع بشكل لا يمكن تصوره".