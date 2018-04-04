موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

ميلشيات الحوثي تفشل في جمع تبرعات لصالح حربها العبثية بعدد من مناطق صعدة

الأربعاء 04 أبريل 2018 11:32 ص الصحوة نت - متابعات
ميلشيات الحوثي تفشل في جمع تبرعات لصالح حربها العبثية بعدد من مناطق صعدة

فشلت ميلشيات الحوثي في جمع التبرعات لما تسميه المجهود الحربي في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها، من أبرزها جرعا وعياش في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها خوفاً من قيام الميليشيات "لقد فشلوا في جمع أي مبلغ على الإطلاق، رفض المواطنين التجاوب مع دعواتهم وأغلقوا الأبواب في وجوههم".

ويعد رفض تسليم تبرعات للحوثيين ردة فعل قوية من السكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الأوضاع المعيشية وتنكيل الجماعة بأبنائهم.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن مسلحين يتبعون الميليشيات الحوثية قاموا بالسطو على الوحدة التنفيذية الخاصة بالنازحين في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب السطو على معظم مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية.

وذكرت المصادر "كذلك قامت الميليشيات الإيرانية بتأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي المخصصة للسكان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع بشكل لا يمكن تصوره".

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى