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عصابات سطو تنهب كابلات الهاتف الثابت في حبيش شمال إب

الأربعاء 04 أبريل 2018 10:46 ص الصحوة نت - خاص
عصابات سطو تنهب كابلات الهاتف الثابت في حبيش شمال إب

تعرضت عدد من الكابلات الخاصة بشبكة الهاتف الثابت بمحافظة إب وسط اليمن للسرقة من قبل عصابات مسلحة.

وافادت مصادر محلية بأن كابلات الهاتف الثابت بمديرية حبيش شمال إب، تعرضت مساء أمس للسرقة من قبل عصابات سطو، في ظل شكاوى الأهالي من غياب أي دور للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة وتوجيهات مليشيا الحوثي.

وبحسب المصادر فإن عصابة السرقات أقدمت على فك الكابلات من الأعمدة وقطع الكابل في الطريق المؤدية من مركز مديرية حبيش الى عزلة العارضة والتي تبعد عن مركز المديرية قرابة واحد كيلو متر .

وأكدت المصادر بأن العصابة قامت بقطع الكابلات وسرقت أجزاء كبيرة منها.

وتعرضت مئات الأمتار من الكابلات للسرقة عدة مرات بمديرية حبيش إحداهن بعزلة "شباع" خلال الأشهر الماضية ، وتسببت آنذاك بقطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة من المديرية دون أن تحرك الجهات المعنية الخاضعة لمليشيا الانقلاب أي ساكن.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من تعرض كابلات الهاتف الثابت للسرقة بمناطق عدة بين مديريتي الشعر وبعدان شرق إب.

وتشهد محافظة إب فلتان أمني غير مسبوق زادت معه حدة الجرائم والقتل والسرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

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